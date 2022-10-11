В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности аварии, в которой пострадал пешеход

В центре Петрозаводска девушка на иномарке била пешехода, пострадавший с травами госпитализирован, сообщил в ГИБДД города.

Ранее сообщалось, что в минувшую среду, 26 октября, в 23.32 в районе дома №32 по улице Гоголя автомобиль на полно ходу сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара пешеход отлетел на несколько метров.

В ГИБДД уточнили, что наезд совершила 25-летняя девушка, которая управляла автомобилем Citroën Picasso. Под колесами оказался 48-летний мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.

По информации Минздрава Карелии, в данный момент пострадавший находится в травматологии БСМП. Его состояние — средней тяжести, стабильное, жизни ничто не угрожает.