В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пенсионерка попала под машину

На проспекте Ленина молодой водитель сбил 74-летнюю женщину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 22 сентября, в 17.26 автомобил сбил в центре Петрозаводска пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила доргу на разрешающий сигнал светофора, совершил 34-летний водитель автомобиля Ford Focus.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".