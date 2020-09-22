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В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пенсионерка попала под машину

Новости. Происшествия
09:53, 23 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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На проспекте Ленина молодой водитель сбил 74-летнюю женщину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 22 сентября, в 17.26 автомобил сбил в центре Петрозаводска пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила доргу на разрешающий сигнал светофора, совершил 34-летний водитель автомобиля Ford Focus.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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Комментарии

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Горожанин
2020-09-23 11:42:01
Молодые не отстают от пенсионеров в наездах на пешеходов. И никто не кричит, что в этом возрасте права нельзя давать!
кир
2020-09-23 10:17:29
Водитель был избит пешеходами. Типовой сценарий. Когда в России будет так? Пенсионеры страну создали, детей вырастили, а они их своими машинами сбивают.
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