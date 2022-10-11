В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадали два водителя

На выезде из Петрозаводска при столкновении двух автомобилей пострадали два водителя, сообщили в ГИБДД города.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 ноября, в 10.00 в районе дома №7 по Соломенскому шоссе столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и LADA Granta. Одного из пострадавших увезли в БСМП.

На сегодняшний день, по информации ГИБДД Петрозаводска, стали известны подробности аварии с пострадавшими.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем LADA Granta, которым управлял 30-летний водитель.

В результате ДТП водители автомобилей получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.