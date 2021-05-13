В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности наезда на ребенка у школы

На Древлянке 12-летняя девочка на велосипеде попала под машину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший четверг, 13 мая, в 19.48 на пересечении улиц Сыктвкарская и Березовая Аллея девочка 2009 года рождения ехала на велосипеде по проезжей части вдоль тротуара, в это время 66-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершила на ребенка наезд.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Ребенку была оказана разовая медицинская помощь.

Ранее МЧС Карелии сообщали, что спасатели привлекались для оказания помощи при ДТП у лицея №1 на Древлянке - сбит ребенок-велосипедист.