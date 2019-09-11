12:44, 11 Сентября 2019
В ГИБДД Петрозаводска рассказали, сколько пьяных водителей задержали в День трезвости
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Утром 11 сентября прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В День трезвости в Петрозаводске во время рейда поймали одного пьяного водителя.
Кроме этого, 45-летний водитель скутера привлечен к административной ответственности за езду без прав.
В разных районах города сотрудники Госавтоинспекции массово проверяли водителей, напоминали о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, раздавали тематические листовки.
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