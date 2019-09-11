В ГИБДД Петрозаводска рассказали, сколько пьяных водителей задержали в День трезвости

Утром 11 сентября прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В День трезвости в Петрозаводске во время рейда поймали одного пьяного водителя.

Кроме этого, 45-летний водитель скутера привлечен к административной ответственности за езду без прав.



В разных районах города сотрудники Госавтоинспекции массово проверяли водителей, напоминали о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, раздавали тематические листовки.