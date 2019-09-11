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Новости. Общество
12:44, 11 Сентября 2019
фото: "Столица на Онего"

В ГИБДД Петрозаводска рассказали, сколько пьяных водителей задержали в День трезвости

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Утром 11 сентября прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В День трезвости в Петрозаводске во время рейда поймали одного пьяного водителя.

Кроме этого, 45-летний водитель скутера привлечен к административной ответственности за езду без прав. 

В разных районах города сотрудники Госавтоинспекции массово проверяли водителей, напоминали о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, раздавали тематические листовки.

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Комментарии

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кир
2019-09-11 13:51:30
Модератор, сбой произошёл. Лишнее можно убрать. :)
Копатыч
2019-09-11 13:19:53
Хорошо бы ещё публиковали ФИО потенциальных убийц за рулём, их фото и место работы.
Fit G
2019-09-11 14:53:11
Копатыч, отличная идея и расклейка по всему городу, героев должны знать в лицо.
кир
2019-09-11 13:45:17
Копатыч, так точно!
кир
2019-09-11 13:38:49
Копатыч, так точно.
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