В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска

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Кроссовер проехал по пешеходной зоне и упал в озеро. Как так получилось, рассказали в ГИБДД Петрозаводска.
В Петрозаводске 26 мая в 21.00 с дежурную службу ГИБДД поступил звонок, что в районе дома №10 по улице Федосовой в Онежское озеро упал автомобиль Toyota RAV4.
На момент приезда сотрудников ГИБДД к месту происшествия иномарка находилась уже в озере, водителя на месте происшествия не было.
"Сотрудники ДПС просмотрели камеры наружного видеонаблюдения и выяснили, что автомобиль самопроизвольно скатился в озеро", - сказали в пресс-службе ГИБДД города.
Как объяснили в ГИБДД, найти хозяина упавшего автомобиля не удалось, поэтому сотрудники ДПС уехали, так как в данной ситуации факта ДТП не было.
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