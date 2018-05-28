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Новости. Общество
11:44, 28 Мая 2018

В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска

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Кроссовер проехал по пешеходной зоне и упал в озеро. Как так получилось, рассказали в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске 26 мая в 21.00 с дежурную службу ГИБДД поступил звонок, что в районе дома №10 по улице Федосовой в Онежское озеро упал автомобиль Toyota RAV4.

На момент приезда сотрудников ГИБДД к месту происшествия иномарка находилась уже в озере, водителя на месте происшествия не было.

"Сотрудники ДПС просмотрели камеры наружного видеонаблюдения и выяснили, что автомобиль самопроизвольно скатился в озеро", - сказали в пресс-службе ГИБДД города.

Как объяснили в ГИБДД, найти хозяина упавшего автомобиля не удалось, поэтому сотрудники ДПС уехали, так как в данной ситуации факта ДТП не было.

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Комментарии

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кир
2018-05-28 12:49:15
Только бы не работать нигде и никогда.
Неравнодушный
2018-05-28 12:02:12
Не беда, смоется.
Беня
2018-05-28 12:02:10
Вот ведь как: виноват никто. Конандрум :)
Гость
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