В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП с велосипедистом в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Кирова велосипедист выехал на дорогу и попал под колеса, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 12 августа, в 19.58 в Петрозаводске на улице Кирова, в районе дома № 21, водитель автомобиля Audi А4 совершил наезд на 22-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП с велосипедистом попало в объектив камер наружного наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».