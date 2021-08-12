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В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП с велосипедистом в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:46, 13 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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На улице Кирова велосипедист выехал на дорогу и попал под колеса, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 12 августа, в 19.58 в Петрозаводске на улице Кирова, в районе дома № 21, водитель автомобиля Audi А4 совершил наезд на 22-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП с велосипедистом попало в объектив камер наружного наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

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Комментарии

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Paco
2021-08-13 12:42:02
С моей точки зрения виноват велосипедист, дай Бог ему здоровья.
sergo
2021-08-13 12:27:05
Ну надо же. Тыщу раз так делал и вдруг не прокатило.
Беня
2021-08-13 12:21:11
Если посмотреть замедленно, утюбчик это позволяет, когда лисапедист начинает поворачивать налево и передним колесом пересекает бордюрный камень, то до машины остается несколько метров ( ну может 5-7), а по видео 1 сек времени до удара. Вот как хош, так и тормози. Хоть попой искри по асфальту. А за эту секунду назад еще было не понятно, куда лисапедиста нелегкая понесет: прямо, направо, под колеса или его преспичит грохнуться. В это мгновение он является "лисапедистом Шредингера" (кто физику учил, тот понял о чем я).
Ну ладно, уговорили, нафиг вашу физику - тогда это картина Сальвадора Дали "сон, вызванный полетом пчелы вокруг обезьяны с гранатой в замахе, за секунду до броска" :)

В общем, по моему диванному мнению со стороны лисапедиста была подстава. А за подставу надо навесить люлей в назидательных целях, несмотря на то шо он и сам себя по глупости наказал.
asusls
2021-08-13 11:20:21
Это подробности для дураков?)))
Leopol'd
2021-08-13 11:15:02
Правильно будет, если велосипедист оплатит ремонт машины и оштрафован, как водитель ТС, нарушивший ПДД.
Гость
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