В ГИБДД рассказали, сколько пьяных водителей выехали на дороги Карелии в 2022 году

Госавтоинспекция Карелии привела статистику по отстранению пьяных водителей.

В текущем году на дорогах республики дорожные полицейские отстранили от управления 2 150 нетрезвых водителей, 400 из которых отказались проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Так в Пряжинском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ. Его 56-летний водитель был пьян. Автоинспекторы на месте провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, прибор зафиксировал 1,24 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Теперь нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления транспортом в пьяном состоянии, а всех, кто стал свидетелем, что за рулем сидит пьяный человек, просит сообщать в полицию по телефонам: 102 или на единый номер 112.