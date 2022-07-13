В глухом поселке на севере Карелии пьяный мужчина зарезал сожительницу на глазах у ребенка

В Лоухском районе мужчина убил бывшую сожительницу на глазах у ее малолетнего сына, но зачем он это сделал, объяснить не смог, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в апреле в поселке Чупа 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к бывшей сожительнице, где в ходе возникшей ссоры нанес ей не менее 9 ударов ножом. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Свидетелем преступления стал вернувшийся из школы 15-летний сын погибшей, который и вызвал полицию.
В суде мужчина признал свою вину полностью, причину конфликта пояснить не смог, так как в момент преступления был сильно пьян.
Суд назначил жителю Чупы наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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