В глухом поселке на севере Карелии пьяный мужчина зарезал сожительницу на глазах у ребенка

В Лоухском районе мужчина убил бывшую сожительницу на глазах у ее малолетнего сына, но зачем он это сделал, объяснить не смог, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в апреле в поселке Чупа 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к бывшей сожительнице, где в ходе возникшей ссоры нанес ей не менее 9 ударов ножом. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Свидетелем преступления стал вернувшийся из школы 15-летний сын погибшей, который и вызвал полицию.

В суде мужчина признал свою вину полностью, причину конфликта пояснить не смог, так как в момент преступления был сильно пьян.

Суд назначил жителю Чупы наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.