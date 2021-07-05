В городе горняков Карелии продавщица в магазине обокрала коллегу

В Костомукше продавщица украла у коллеги телефон – гаджет смогли вернуть хозяйке полицейские, сообщили в МВД Карелиию.

События развивались в одном из продуктовых магазинов Костомукши. Работница во время смены обнаружила, что где-то оставила свой мобильный телефон. Самостоятельный поиск результата не дал, так как гаджет кто-то выключил. Женщина обратилась в полицию. Стоимость ущерба была оценена в сумму, превышающую 10 тысяч рублей.

По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и восстановили картину происшествия.

Так, 38-летняя коллега потерпевшей, ранее имевшая проблемы с законом, похитила гаджет. Она дала признательные показания и рассказала, что во время перерыва проходила по торговому залу и заметила в холодильнике с сырной продукцией мобильный телефон. Решив, что его забыл кто-то из покупателей, жительница севера Карелии проверила его работоспособность, выключила смартфон и спрятала в карман своей униформы. Позднее она сняла сим-карты истинной владелицы и вставила свои. Заодно с устройства удалила все файлы, выбросила чехол.

Когда в магазин прибыли полицейские и начали опрашивать сотрудников, женщина поняла, что телефон принадлежит её коллеге по работе, но возвращать побоялась, пользовалась им самостоятельно.

Впоследствии предмет хищения был добровольно выдан стражам правопорядка. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.