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Два автомобиля не поделили дорогу в городе горняков Карелии - работали спасатели и "скорая"(ФОТО)

Новости. Происшествия
12:50, 01 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК",
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На месте столкновения двух автомобилей в Костомукше работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

В центре Костомукши на улице Антикайнена днем 31 марта произошло ДТП, столкнулись автомобили Volkswagen и Audi. Автомобили получили механические повреждения.

По предварительной информации ГИБДД, поворачивавшая налево Audi не предоставила преимущества автомобилю Volkswagen.

Как пишут в паблике пожарно-спасательного отряд Костомукши, в ликвидации ДТП участвовали 8 человек и 2 единиц техники. Одному из водителей оказали помощь на месте, серьезно никто не пострадал.

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