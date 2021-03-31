Два автомобиля не поделили дорогу в городе горняков Карелии - работали спасатели и "скорая"(ФОТО)

На месте столкновения двух автомобилей в Костомукше работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

В центре Костомукши на улице Антикайнена днем 31 марта произошло ДТП, столкнулись автомобили Volkswagen и Audi. Автомобили получили механические повреждения.

По предварительной информации ГИБДД, поворачивавшая налево Audi не предоставила преимущества автомобилю Volkswagen.





Как пишут в паблике пожарно-спасательного отряд Костомукши, в ликвидации ДТП участвовали 8 человек и 2 единиц техники. Одному из водителей оказали помощь на месте, серьезно никто не пострадал.