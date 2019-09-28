В городе горняков мотоциклиста госпитализировали после ДТП

В Костомукше столкнулись ВАЗ и мотоцикл, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 27 сентября, в 15.45 в дежурную часть ГИБДД Костомукши поступило сообщение о ДТП на пр. Горняков, в районе дома №6а, произошло столкновение автомобиля Lada Xray под управлением 61-летнего водителя и мотоцикла Suzuki.

По предварительным данным, автомобиль, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал 31-летний мотоциклист, его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.