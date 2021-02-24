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В городе горняков в Карелии 67 автомобилистов получили штраф за непристегнутый ремень

Новости. Общество
16:17, 25 Февраля 2021
фото: © fotolia.com
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С начала года в Костомукше привлекли к ответственности за непристёгнутый ремень безопасности в машине 67 человек.

Как сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на ГИБДД города, среди 67 нарушителей, трое забыли пристегнуть ремень безопасности ребенку.

ГИБДД напоминает, что использовать ремень безопасности должен не только водитель, но и пассажиры. Если в автомобиле находится ребёнок, необходимо оборудовать салон автокреслом, подходящим по параметрам веса, роста и возраста ребёнка.

Штраф за непристёгнутый ремень для водителя составляет 1000, а для пассажиров – 500 рублей.

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Комментарии

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кир
2021-02-25 16:31:39
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Гость
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