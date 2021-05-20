В городе горняков в Карелии пьяный подросток сбежал из больницы

В Костомукше 19 мая состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрели 13 материалов.

О заседании комиссии по делам несоврешеннолетних рассказала газета "Новости Костомукши" со ссылкой на городскую администрацию.

В списке нарушений, которые были рассмотрены на комиссии: побои, мелкое хулиганство (нецензурные выражения), появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Одного нетрезвого подростка доставили в Межрайоную больницу №1, где тот вёл себя неадекватно, грубо выражался в адрес медперсонала. Работники больницы хотели оставить буйного пациента для дальнейшего обследования, но подросток просто ушёл из больницы.

Также на комиссии рассмотрели дела о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также о нахождении несовершеннолетних на улицах ночью без сопровождения.