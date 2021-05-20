Реклама на сайте
Прислать новость
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица
Сегодня 12:30
«Порядок с чистого листа» 2
Сегодня 12:20
Эксперты рассказали, зачем российские банки снижают ставку по льготной ипотеке
20.05.2021 22:00

В городе горняков в Карелии пьяный подросток сбежал из больницы

Новости. Общество
14:18, 21 Мая 2021
фото: © Depositphotos

В Костомукше 19 мая состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрели 13 материалов.

О заседании комиссии по делам несоврешеннолетних рассказала газета "Новости Костомукши" со ссылкой на городскую администрацию.

Несколько кликов и наш город станет лучше
19.05.2021 15:14

В списке нарушений, которые были рассмотрены на комиссии: побои, мелкое хулиганство (нецензурные выражения), появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Одного нетрезвого подростка доставили в Межрайоную больницу №1, где тот вёл себя неадекватно, грубо выражался в адрес медперсонала. Работники больницы хотели оставить буйного пациента для дальнейшего обследования, но подросток просто ушёл из больницы.

Также на комиссии рассмотрели дела о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также о нахождении несовершеннолетних на улицах ночью без сопровождения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-05-21 14:53:07
Ничего удивительного, чем ещё подросткам заниматься, если они заброшены всеми- родителями, школой, обществом. Подростки предоставлены сами себе, их учит улица и та среда, в которую они попадают. Но это плохие учителя. Бесплатных спортивных секций нет, подростковых клубов нет, зато есть криминальная среда, которая рада пополнению своих рядов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 2
Сегодня 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»