В городе Карелии простились с погибшим на СВО земляком (ФОТО)

Молодого кондопожанина торжественно проводили в последний путь.

В Кондопоге простились с Андреем Никитиным, погибшим при выполнении задач на СВО. Об этом сообщили в официальном паблике администрации района.

Как написали в паблике, проститься с погибшим пришли близкие и друзья. Андрей учился в школе № 3, 10 лет занимался хоккеем и достиг спортивных успехов.

На церемонии присутствовали Сергей Шугаев — депутат законодательного собрания РК, Дмитрий Кипрушев — заместитель министра по имущественным отношениям РК, Дмитрий Зацепин — Глава Администрации Кондопожского муниципального района.

Торжественная церемония завершилась минутой молчания.