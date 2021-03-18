Иномарка в Карелии сбила пенсионерку (ВИДЕО)

В Сортавале автомобиль сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 18 марта, в Сортавале на улице Бондарева 27-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai в 17.47 псовершил наезд на 75-летнюю женщину, котороая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк". На видео заметно, как женщина переходит проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а проезжающий автомобиль не успевает затормозить и сбивает ее. Пенсионерка оказывается на капоте.

В результате ДТП женщина получила травмы, назначено амбулаторное лечение.

Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".