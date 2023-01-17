В Госдуме готовится проект о конфискации имущества уехавших россиян

Источник: депутаты Госдумы готовят проект о конфискации имущества части уехавших россиян.

Депутаты Госдумы в инициативном порядке ведут работу над проектом о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, но комитетам палаты такое поручение не давалось, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», — сказал собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, «открыто поддерживающих нацистов», оскорбляющих РФ. По словам спикера, в последнее время «некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». По его словам, «их цель — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».