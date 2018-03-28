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Новости. Общество
20:20, 28 Марта 2018

В Госдуме не поддержали проект об ограничении регистрации детей в соцсетях

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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в среду не поддержал законопроект о запрете детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.

Документ был внесен на рассмотрение парламента депутатами от "Единой России" Виталием Милоновым и Михаилом Бугерой в январе этого года. Комитет ГД по вопросам семьи является соисполнителем по данному законопроекту, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, при регистрации в соцсети физическое лицо будет обязано в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию, отчество и возраст этого лица. Проектом также предлагается установить специальные правила регистрации в социальных сетях для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

"Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего", — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом также предусмотрено, что порядок идентификации физического лица, предоставившего при регистрации указанные документы, определяется владельцем соцсети.

Депутат также предлагает ввести ответственность за неисполнение "организатором распространения информации в сети Интернет, являющимся владельцем социальной сети", требований к регистрации физических лиц. Так, за нарушения нормы предлагается штрафовать физических лиц на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Весной прошлого года Милонов уже вносил на рассмотрение палаты законопроект, которым, в частности, предложил запретить регистрацию в социальных сетях детям до 14 лет и обязать всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные. Однако законопроект не был одобрен Госдумой.

Дискуссия о влиянии интернета на детей оживилась после ряда ЧП в российских школах. В одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. В школе в Улан-Удэ ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

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