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Новости. Общество
21:05, 19 Апреля 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Госдуме обсудят возвращение льгот почетным донорам

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Депутаты Госдумы внесли законопроект о возвращении льгот для почетных доноров.

"Проект федерального закона… предоставляет лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", право заменять ежегодную денежную выплату на комплекс мер социальной поддержки (право на бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также льготное приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 процентов их стоимости)", - говорится в пояснительной записке к проекту, пишет РИА Новости.

Как поясняют авторы инициативы, в соответствии с ранее действовавшим законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов" льготы для почетных доноров были заменены ежегодной денежной выплатой с 2004 года.

"Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" в своих многочисленных обращениях указывают, что получение указанных выше льгот в натуральной форме гораздо более актуально для настоящего времени с учетом сложной социально-экономической ситуации и значительно больше будет способствовать повышению привлекательности донорского движения", - отмечается в документе.

Таким образом, считают авторы инициативы, законопроект повышает статус почетного донора, формирует у населения положительное отношение к донорству, что в дальнейшем приведет к увеличению числа доноров, регулярно сдающих кровь.

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