15:30, 16 Июля 2018
В Госдуме поддержали увеличение переходного периода при повышении пенсионного возраста
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение ОНФ увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста.
"В целом идея правильная, переходный период слишком жесткий, на наш взгляд", — сказал Нилов, отметив, что он сам против повышения пенсионного возраста.
Депутат считает, что "шаг в год – это слишком жесткий шаг". "Здесь очевидно, что шаг должен быть пересмотрен, в противном случае у нас уже в 2019 году на рынке труда появится дополнительно 1 млн 200 тыс работоспособных граждан, то есть это не что иное как порождение безработицы", — добавил Нилов.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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