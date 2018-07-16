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Новости. Общество
15:30, 16 Июля 2018

В Госдуме поддержали увеличение переходного периода при повышении пенсионного возраста

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение ОНФ увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста.

"В целом идея правильная, переходный период слишком жесткий, на наш взгляд", — сказал Нилов, отметив, что он сам против повышения пенсионного возраста.

Депутат считает, что "шаг в год – это слишком жесткий шаг". "Здесь очевидно, что шаг должен быть пересмотрен, в противном случае у нас уже в 2019 году на рынке труда появится дополнительно 1 млн 200 тыс работоспособных граждан, то есть это не что иное как порождение безработицы", — добавил Нилов.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Orava
2018-07-16 16:31:49
так вам и надо
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