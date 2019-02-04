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Новости. Общество
22:00, 04 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыци

В Госдуме предложили магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности

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Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать людям продукты накануне истечения срока годности.

По его словам, такая практика существует во всем мире, ее следует внедрить в России, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что эта мера была бы выгодна и торговым сетям, которым приходится тратить средства на утилизацию просроченной продукции. Также для них это стало бы социальной рекламой.

По мнению депутата, государство должно предоставлять налоговые льготы компаниям, которые решатся на подобный шаг.

"Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки", — заявил он.

Парламентарий также высказался за ужесточение ответственности за переклеивание ценников на товарах.

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