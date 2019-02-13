В Госдуме предложили повысить штрафы за фейковые новости и оскорбление госсимволов

В частности, за распространение фейковых новостей гражданам будет грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей

Группа депутатов Госдумы внесла поправки о кратном повышении штрафов, предусмотренных принятыми ранее в первом чтении законопроектами об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов, пишет ТАСС.

В обновленной редакции предлагаемой части статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) планируется установить наказание за распространение в СМИ и в интернете под видом достоверных сообщений.

Гражданам будет грозить штраф в размере 30-100 тысяч рублей, должностным лицам – 60-200 тысяч рублей, юридическим лицам – 200-500 тысяч рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

При этом парламентарии считают необходимым дополнить КоАП еще двумя составами подобного правонарушения с максимальными штрафами до 1,5 млн рублей.

Так, если недостоверная информация непосредственно повлечет "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций", а также повторное нарушение предыдущего пункта КоАП, предлагаются штрафы для граждан в размере 100-300 тысяч рублей, для должностных лиц – 300-600 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.

Распространение лживых новостей может повлечь реакцию органов правопорядка, МЧС, структур здравоохранения, даже коммерческих организации, в том числе банков

Одновременно депутаты предложили поправки к законопроекту, который предусматривает наказание за оскорбление общества и государственных символов.

Если в первом чтении предусматривался штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, то сейчас планируется ввести санкции 30-100 тысяч рублей, альтернативное наказание в виде ареста сохраняется. За повторное оскорбление будет грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или арест на такой же срок.