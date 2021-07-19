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В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

Новости. Общество
22:30, 19 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.

Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан, при этом единого федерального стимулирующего решения сейчас нет.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в обращении.

Законодатель отметил, что предоставление данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-19 22:52:02
А что, ни одна страховая не соглашается на большую страховку, при проявлении побочных эффектов и/или заболевании, после прививки?
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