В Госдуме предложили запретить русофобам въезд в Россию

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, запрещающий въезд в РФ иностранцам и лицам без гражданства, проявляющим русофобию.

Об этом сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на сайт партии «Единая Россия».

«Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве», — отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Согласно документу, въезд на территорию России будет запрещен лицам, которые «возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку» и оскверняют память героев Великой Отечественной войны: разрушают памятники и стелы, распространяют ложные сведения о действиях советских воинов, поддерживают нацизм и оспаривают решение Нюрнбергского трибунала.

Изменения предполагается внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в части расширения оснований для запрета въезда в Россию.