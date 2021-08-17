Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

В Госдуме предложили запретить русофобам въезд в Россию

Новости. Общество
19:30, 19 Августа 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Новости партнеров

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, запрещающий въезд в РФ иностранцам и лицам без гражданства, проявляющим русофобию.

Об этом сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на сайт партии «Единая Россия».

«Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве», — отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Согласно документу, въезд на территорию России будет запрещен лицам, которые «возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку» и оскверняют память героев Великой Отечественной войны: разрушают памятники и стелы, распространяют ложные сведения о действиях советских воинов, поддерживают нацизм и оспаривают решение Нюрнбергского трибунала.

Изменения предполагается внести в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в части расширения оснований для запрета въезда в Россию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-19 20:05:38
И кто же тогда к нам поедет? Кругом же сплошь русофобы, одни талибы вменяемые, если верить Лаврову.
Саныч
2021-08-19 20:05:15
Жгите, чего стесняться уже.
Самуил
2021-08-19 19:45:51
Праильно! А ещё б морды им набить!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 2
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2021 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»