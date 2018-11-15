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Новости. Общество
22:00, 15 Ноября 2018
фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

В Госдуме вновь предложили запретить продажу сладостей и газировки в школах

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Член комитета Госдумы Дмитрий Савищев предложил правительству запретить продажу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил правительству запретить продавать газировку и сладости в образовательных учреждениях, пишет "РИА Новости".

В обращении к премьеру Дмитрию Медведеву парламентарий попросил "рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара".

Свищев также поддержал введение акцизов на газированные напитки, отметив, что подобная мера окажет положительный эффект на профилактику ожирения, если сборы будут направляться на борьбу с этим заболеванием.

В конце сентября зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль также предлагал запретить продавать в школах шоколадные батончики, газировку и чипсы. Он заявил, что ассортимент школьных столовых нужно разнообразить фруктами, овощами, молочными продуктами, а также мармеладом и зефиром.

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Комментарии

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однозначно
2018-11-15 22:39:19
В школах давно пора запретить всё продавать. Хочешь молока - пожалуйста, иди в столовую: там стоит поднос с кипяченым молоком бесплатным, в кулере вода, а обед по расписанию. Тогда не будет хитроопых директрис /депутатуток/, которые будут сдавать школьные помещения и теплицы в аренду под рассаду и парикмахерские
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