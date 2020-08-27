В Госдуме задумались о ликвидации Пенсионного фонда

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов после нарушений, выявленных Счетной палатой (СП) РФ, призвал ликвидировать Пенсионный фонд России и платить пенсии напрямую из бюджета.

"Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами, – цитирует Миронова его пресс-служба. –Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета".

По его словам, затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают, пишет ТАСС.

"Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС [Федеральной налоговой службы]", – считает глава справороссов.

Ранее СП выявила, что сведения о трудовом стаже не отображены на счетах почти 40 тысяч россиян за 2017-2018 год. Как отмечал аудитор СП Сергей Штогрин, если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права не будут учтены в полном объеме.