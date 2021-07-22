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В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь

Новости. Общество
20:30, 27 Июля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Курганские депутаты внесли в Госдуму проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь и сигареты.

Курганская областная дума внесла в нижнюю палату парламента РФ законопроект, запрещающий тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, в частности, на алкоголь и табачные изделия, документ опубликован в базе данных Госдумы. Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Уточняется, что в целях обеспечения единства правоприменения на территории РФ полномочие по определению перечня иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, для оплаты которых не может использоваться детское пособие, предлагается закрепить за правительством РФ.

Также авторы инициативы предлагают создать «социальный электронный счет», куда будут начисляться данные средства, в качестве одного из механизмов контроля расходования пособия, при этом внедрение такого механизма контроля возможно с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра.

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Комментарии

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кир
2021-07-27 21:01:32
Это как? Пить, курить и говорить я научился одновремённо. Аркадий Райкин. :)
Гость
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