В Госдуму внесли законопроект о гарантиях экс-президентам

Законопроект о гарантиях Президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи внесли в Госдуму глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Об этом Клишас рассказал "Парламентской газете".

По словам парламентария, соответствующий законопроект направлен на реализацию поправки в статью 93 Конституции и предусматривает приведение в соответствие с указанной статьей порядка лишения неприкосновенности экс-президента.

Согласно документу, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Лишение неприкосновенности экс-президента осуществляется в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.

"Для соблюдения процедуры требуется заключение Верховного Суда, подтверждающего наличие в действиях экс-Президента признаков указанного преступления, а также заключение Конституционного Суда — о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения", — отметил Клишас.

Соответствующее решение двух палат должно быть принято двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной в нижней палате.

В свою очередь, решение Совфеда о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения Госдумой обвинения. Если за это время решение не будет принято, то такое обвинение считается отклоненным.

Как говорится в тексте законопроекта, бывший президент, против которого выдвинуто обвинение, может принять участие в рассмотрении данного вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания РФ.

В настоящее время по закону экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него возбудили уголовное дело по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

Принятое Госдумой постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности с представлением Председателя Следственного комитета направляется в Совфед в течение трех дней. Совет Федерации, в свою очередь, рассматривает данный вопрос в 3-месячный срок и после извещает главу СК.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации и поправки в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ". Согласно документам, формирование Совфеда будет проходить по новому принципу: помимо двух представителей от каждого субъекта, статус сенатора также сможет получить Президент России после ухода со своего поста и не более 30 назначенных им представителей РФ — семеро из них могут быть назначены пожизненно.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в палате уже подготовлены рабочие места для пожизненных сенаторов.