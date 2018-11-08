В Госдуму внесли законопроект об охране школ Росгвардией

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому Росгвардии предлагается осуществлять охрану образовательных организаций.

Законопроект разработал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет RT.

Депутат отмечает, что нужно внести поправку в федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", чтобы избежать участившихся несчастных случаев в школах и техникумах.

В пояснительной записке к законопроекту Вострецов отметил, что только в 2018 году произошло несколько нападений на общеобразовательные организации, к которым оказались не готовы существующие системы безопасности.

"Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество", – подчеркнул он.