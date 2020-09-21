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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий пускать под снос любое жилье

Новости. Общество
22:00, 21 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Региональные власти и муниципалитеты могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов.

Сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который разрешает местным властям принимать собственные программы по сносу и реконструкции любого жилья, вне зависимости от аварийного состояния в целях "обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан", пишет "Коммерсантъ".

Чтобы дом включили в программу, необходимо будет получить одобрение двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы можно будет третью голосов. Порядок учета голосов должны будут определить сами местные власти. Многие пункты законопроекта при этом взяты из нормативной базы по реновации в Москве.

В законопроекте также представлена программа комплексного развития территории, по которой можно будет принимать решение о реновации. При таком варианте будет достаточно, если определенная территория окажется на 50 процентов занята аварийным жильем, самовольными постройками или многоквартирными домами, которые вошли в адресную программу сноса и реконструкции.

Предполагается, что новый механизм будет способствовать "обновлению застройки городов и улучшению жилищных условий граждан".

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