В Госпитале для ветеранов войн, где раньше был ковидный центр Карелии, отремонтировали поликлинику (ФОТО)

В Госпитале для ветеранов войн завершился текущий ремонт поликлиники, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как отметил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, во время пандемии ковида госпиталь являлся инфекционным стационаром. В помещениях поликлиники располагались вспомогательные службы.

«После возобновления плановой работы мы начали текущий ремонт поликлинического отделения. Отремонтированы холлы, коридоры, лестничные пролёты, заменены напольное покрытие. После установки новых ламп освещение стало более ярким и комфортным», — рассказал Михаил Охлопков.

Также, по словам министра, в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», установлена система навигации для пациентов, удобная, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Постепенно обещают привести в порядок и другие помещения, в том числе отделение для медицинской реабилитации.