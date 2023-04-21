В госпитале Петрозаводска приступили к ремонту душевой, доставлявшей боль пациентам и персоналу

Об обновлении душевой, находившейся в устрашающем состоянии, написал глава Минздрава республики.

Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о начале ремонта в душевой Госпиталя для ветеранов войн. По словам министра, помещение находилось в «устрашающем состоянии» и душевая «вместо радости доставляла боль и персоналу, и пациентам».

В ходе капитального ремонта она будет практически создана заново с замененой всех коммуникаций. Полы будут сделаны с защитой от залива, там установят современный душ.

«Напомню, что ранее в отделении установили гидромассажную установку — душ Шарко. В спортзале — шведские стенки. Приобрели психотесты, дефибрилляторы, электрокардиографы, массажные столы, акустический комплекс на три рабочих места, лазерный аппарат, стабилоплатформу, портативный многофункциональный аппарат стимуляции и электротерапии, аппарат, предназначенный для лечения низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем», — написал Михаил Охлопков.

По словам министра, в госпиталь уже поступило 2/3 единиц оборудования для медицинской реабилитации из запланированных.