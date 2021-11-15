В Греции ужесточили правила въезда для туристов

Приезжающие в Грецию с 24 декабря будут делать еще два теста на коронавирус после приезда.

Приезжающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, должны будут с пятницы делать еще два теста на коронавирус - на второй и четвертый день после приезда. Об этом сообщил в четверг на брифинге министр здравоохранения Греции Танос Плеврис, сообщает ТАСС.

Он вместе с официальным представителем правительства Иоаннисом Иконому объявил новую серию мер по борьбе с коронавирусом в связи с угрозой распространения штамма "омикрон". Плеврис сказал, что "приезжающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, должны будут с пятницы делать еще два теста на COVID - на второй и четвертый день после приезда, так как есть случаи, когда вирус выявляется не сразу". "Мы это настойчиво рекомендуем", - отметил министр.

По словам министра здравоохранения, также с 6.00 по местному времени (7.00 мск) пятницы вводится обязательное ношение масок как внутри помещений, так и на улице. "При этом в супермаркетах и общественном транспорте обязательным становится использование двух масок одновременно или маски повышенной защиты KN95. Все массовые праздничные мероприятия, запланированные в мэриях, отменяются. Рекомендуется делать тесты перед любыми общественными мероприятиями", - сказал Плеврис.

Он также сообщил, что 27 декабря будут объявлены меры на период после 3 января.

По сообщению Национальной организации общественного здравоохранения, 9 ноября в Греции были выявлены 8 613 случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что было самым большим числом заболевших в 11-миллионной стране за все время пандемии. В последние дни число суточных случаев несколько уменьшилось, но все равно остается достаточно высоким. По данным на 22 декабря, в стране было 5 641 случай инфицирования коронавирусом. За сутки умерли 69 человек. В реанимации находятся 665 пациентов. Общее число инфицированных за пандемию в Греции достигло 1 049 936, всего умерли 20 126 человек.

При этом в Греции введено уже более 16 млн 624 тыс. доз вакцины. Свыше 7 млн 387 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, более 6 млн 898 тыс. человек полностью вакцинированы. Кроме того, свыше 3 млн 067 тыс. человек получили третью дозу.