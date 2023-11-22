В ходе спецоперации погиб житель Карелии

На СВО погиб Моисеев Владислав Александрович.

Печальную новость сообщил глава Пудожского района Алексей Зубов.

В ходе СВО погиб наш земляк Моисеев Владислав Александрович, сообщил глава района.



Прощание с Владиславом Александровичем состоится в четверг, 23 ноября, с 17.00 до 22.00 часов и 24 ноября с 9.00 до 13.00 часов в доме культуры поселка Красноборский.

Траурная церемония начнется в пятницу, 24 ноября, в 13.00 часов у дома культуры, сообщил глава района.