В ходе спецоперации погиб житель Карелии

На СВО погиб Моисеев Владислав Александрович.
Печальную новость сообщил глава Пудожского района Алексей Зубов.
В ходе СВО погиб наш земляк Моисеев Владислав Александрович, сообщил глава района.
Прощание с Владиславом Александровичем состоится в четверг, 23 ноября, с 17.00 до 22.00 часов и 24 ноября с 9.00 до 13.00 часов в доме культуры поселка Красноборский.
Траурная церемония начнется в пятницу, 24 ноября, в 13.00 часов у дома культуры, сообщил глава района.
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