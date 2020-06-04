В июне россиян ждут две короткие рабочие недели

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне – в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.

Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, пишет издание "РИА Новости".

Кроме того, ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня – в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "исторический парад победителей".



Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается.