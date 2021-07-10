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В «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие»

Новости. Общество
14:38, 11 Июля 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?

Ежедневно в республике фиксируют около двухсот новых случаев ковида, и, казалось бы, решение карельских властей о введении в регионе «обязательной вакцинации для отдельных групп населения» является логичным ответом на резкое ухудшение эпидемической ситуации, особенно, если учесть, что добровольная вакцинация в Карелии шла явно черепашьими шагами. Но когда слушаешь руководство республиканского министерства здравоохранения, невольно приходишь к выводу, что цель принятого решения – лишь достижение установленного федеральным центром плановой цифры иммунизации граждан в 60%.

Приведу слова заместителя главы карельского Минздрава Ольги Руотцелайнен, произнесенные ей на июльском заседании профильного комитета Законодательного собрания республики:

«Коллективный иммунитет включает в себя как естественный иммунитет, приобретенный в ходе перенесенного заболевания, так и искусственный, возникающий в ходе вакцинации. Задача, установленная министерством здравоохранения РФ, – до 1 сентября получить суммарный коллективный иммунитет 60%, то есть это в сумме и вакцинированные, и переболевшие. При этом количество переболевших учитывается как официально зарегистрированных, прошедших по официальным данным статистики, так и расчетное число тех потенциально заболевших, которые не обращались в медучреждения, то есть не были учтены, но рассчитываются по определенной формуле в соотношении один заболевший к трем контактным. И на сегодняшний день по такой формуле иммунная прослойка в Карелии составляет 288 767 человек. Если говорить, что 60% взрослого населения – это 290 тысяч, то соответственно разница между этими цифрами 1866 человек, которые и необходимо дополнительно привить».  

То есть в «иммунную прослойку» в Карелии попали даже «потенциально заболевшие», и тогда введение в республике «обязательной вакцинации», как минимум, выглядит странным. Неужели у карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч человек в необходимости прививки от коронавируса, и для этого понадобилось принудительные меры?

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

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Комментарии

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Zim
2021-07-11 15:33:21
А то и 170 тысяч, так?
Zim
2021-07-11 15:11:37
Если официально переболело меньше 50 тысяч, а вакцинированных оптимистично 80 тысяч, минус еще умершие, то что же подснежников получается 160 тысяч? Опять какой-то мухлёж?
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