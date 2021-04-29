В Испании тротуары начали вырабатывать электричество

В испанском городе Барселона стартовал эксперимент по выработке электроэнергии при помощи тротуарной плитки, новое покрытие состоит из солнечных панелей.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Дорожки со специальным покрытием, которое принимает естественный свет и превращает его в электричество, появились в небольшом парке района Глориес. Площадка в 50 квадратных метров будет ежегодно вырабатывать 7,5 тысячи киловатт-часов в год. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы запитать три дома.

На установку экологичного тротуара из городского бюджета выделили 30 тысяч евро (более 2,7 миллиона рублей), остальные расходы взял на себя производитель. Энергоэффективность и износостойкость дорожек будут тестировать полгода, после чего власти примут решение о целесообразности продолжения инициативы.

«Нам придется оценить износ, потому что, очевидно, это не то же, что солнечные панели на крышах, хотя они и обладают высокой устойчивостью. Что касается рентабельности, то трудно сказать, насколько дешевле обошлась бы установка, если бы такими панелями покрыли большую площадь», — пояснил ответственный за чрезвычайные климатические ситуации и экологические преобразования в Барселоне Элой Бадия (Eloi Badia).

Бадия также подчеркнул, что в этой ситуации существует риск, что солнечный тротуар будет бесполезен в черте города из-за высокой плотности населения. Тем не менее таким способом Барселона стремится стать свободной от выбросов — углеродно-нейтральной к 2050 году.