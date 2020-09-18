В Якутии 84-летняя бабушка перерычала напавшего на нее медведя

Собирая ягоды, 84-летняя жительница села Асыма Горного улуса лицом к лицу встретилась с медведем.

Будучи в прошлом охотницей, в том числе и на медведя, она не оторопела и не убежала от грозного хищника, а отпугнула его подожженной газетой. На рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом. Этими действенными методами она спасла себе жизнь, сообщает SakhaDay.

От самой героини услышать рассказ не удалось – бабушка категорически отказалась комментировать. Корреспондент SakhaDay дозвонился до родственницы пострадавшей, которая подтвердила достоверность события.

Администрация села также подтвердила реальность случившегося.