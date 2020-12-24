Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Техника обанкроченного ДРСУ в Карелии бесследно исчезла 3
24.12.2020 16:07
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО) 15
24.12.2020 14:40
Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения 9
24.12.2020 17:45
"Озерный снегопад" придет в Петрозаводск 25 декабря 2
24.12.2020 22:30
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
Спасатели опубликовали кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
24.12.2020 21:29
Эксперты дали совет россиянам при выборе шампанского 2
24.12.2020 19:40

В январе должникам за коммуналку начислят пени

Новости. Общество
12:30, 25 Декабря 2020
фото: © "ПКС-Водоканал"
Загрузка...

АО "ПКС-Водоканал" напоминает потребителям  о том, что 1 января перестает действовать постановление Правительства РФ о приостановлении начисления пеней за неуплату и запрет на отключение от коммунальных услуг.

С этого же дня всем, кто должен за коммунальные услуги, автоматически будут начислены пени. По неплательщикам, у которых не произведена оплата задолженности, вступят в силу и судебные решения. Для того, чтобы в новогодние праздники вы не остались без канализации, не забудьте в этом году оплатить услуги водоснабжения и водоотведения!

В январе судебные приставы также продолжат блокировать банковские карты должников. Карты блокируют без предупреждения: о том, что по карте не может быть совершена операция, неплательщик может узнать в любой момент, например, покупая в магазине продукты к новогоднему столу.

Актуальный список должников опубликован на сайте ООО "КРЦ". Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке и проверить, нет ли вас в числе должников.

Меры по взысканию задолженности применят и к УК и ТСЖ-должникам:

1. ООО "Карельская энергосервисная компания", долг более 1 миллиона 274 тыс. руб.

2. ООО "Отич-Строй +", долг более 514 тыс. руб.

3. ООО "КСМ-Комфорт", долг более 459 тыс. руб.

4. ООО "УК Карелдом", долг более 276 тыс. руб.

5. ТСЖ "Пограничная 10", долг более 187 тыс. руб.

6. МУП "Петрозаводский городской информационный центр", долг более 144 тыс. руб.

7. ТСЖ "Варкауса-1", долг более 110 тыс. руб.

8. ТСЖ "Ла-Рошель 5", долг более 93 тыс. руб.

9. ТСЖ "Порядок", долг более 89 тыс. руб.

10. ТСЖ "Державина 5", долг более 82 тыс. руб.

Если у вас есть задолженность, обратитесь в АО "ПКС-Водоканал" в этом году! Даже если возможности погасить весь долг у вас нет, в компании вам помогут составить индивидуальный график погашения задолженности или предложат заключить договор о рассрочке платежа. Если у вас остались вопросы, или вы хотели бы погасить долг, звоните по телефону 56-04-31. Позаботьтесь о комфорте в вашем доме вовремя, начните год без долгов!

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вредный
2020-12-25 12:35:04
Посмотрел квитанцию внимательно, 30 % оплаты неизвестно за что!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
Синоптики обещают снежную зиму: утепляемся в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Как правильно подобрать теплую одежду, которая будет соответствовать всем трендам моды и не подведет даже в самый сильный мороз? Попробуем разобраться во всем разнообразии ассортимента модных брендов вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"!
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»