В кафе Петрозаводска нашли больше 20 кг опасного мяса

Во время проверки одного из кафе была обнаружена опасная мясная продукция, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе внеплановой выездной проверки одного из кафе Петрозаводска в стоящих в подсобном помещении холодильной и морозильной камерах были обнаружены 17 кг свинины и 1,3 кг мясных продуктов без маркировки, 0,4 кг колбасы с неполной маркировкой, а также 0,34 кг сосисок с истекшим сроком годности.

Также в холодильной камере находились мясные продукты общим весом 4,4 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, не велись журналы учета температурных режимов.

Индивидуальный предприниматель получил штраф в размере 3 тысяч рублей. Администратор кафе – штраф 10 тысяч рублей.

Продукция была снята с реализации.