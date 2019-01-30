В кафе Петрозаводска нашли больше 20 кг опасного мяса

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Во время проверки одного из кафе была обнаружена опасная мясная продукция, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В ходе внеплановой выездной проверки одного из кафе Петрозаводска в стоящих в подсобном помещении холодильной и морозильной камерах были обнаружены 17 кг свинины и 1,3 кг мясных продуктов без маркировки, 0,4 кг колбасы с неполной маркировкой, а также 0,34 кг сосисок с истекшим сроком годности.
Также в холодильной камере находились мясные продукты общим весом 4,4 кг без ветеринарных сопроводительных документов.
Кроме того, не велись журналы учета температурных режимов.
Индивидуальный предприниматель получил штраф в размере 3 тысяч рублей. Администратор кафе – штраф 10 тысяч рублей.
Продукция была снята с реализации.
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