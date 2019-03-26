В кафе в Карелии нашли 73, 5 кг опасного мяса

В сортавальском кафе сняли с реализации 73,5 кг подозрительной мясной продукции, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Госинспектором Управления Россельхознадзора по Республике Карелия 18 марта была проведена внеплановая выездная проверка кафе, расположенного в Сортавале.

В ходе проверки в кафе были обнаружены 56 кг тушек цыплят-бройлеров, 2,5 кг колбасы, 15 кг сосисок, а также два десятка яиц, при этом на всю продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Продукция неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение необходимых экспертиз, может быть опасной для здоровья граждан.

Кроме того, такие товары животного происхождения могут стать причиной заноса и распространения возбудителей заболеваний животных (в том числе, общих для человека и животных).

Продукция общим весом 73,5 кг и куриные яйца были сняты с реализации. В отношении индивидуального предпринимателя за нарушение ветеринарного законодательства составлен протокол об административном правонарушении.