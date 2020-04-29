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В каких сферах стало легче найти работу по время эпидемии в Карелии

Новости. Общество
14:21, 30 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
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Службы занятости Карелии зарегистрировали рост числа вакансий по специальностям, которые стали более востребованы в связи карантинными мероприятиями и режимом самоизоляции.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова во время онлайн-трансляции на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"У нас еще появились новые вакансии в связи со спецификой момента. То есть резко возрос спрос, например, на клининговые услуги – требуются уборщики помещений, потому что объемы этих работ возросли (из-за необходимости дезинфекции помещений – прим. ред.)", - сообщила Фролова.

Какие еще специалисты стали особенно востребованы в "коронавирусное" время, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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Комментарии

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бюджет
2020-04-30 14:40:24
Работу и без эпидемии не найти! Знаю на 100%!
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