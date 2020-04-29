В каких сферах стало легче найти работу по время эпидемии в Карелии

Службы занятости Карелии зарегистрировали рост числа вакансий по специальностям, которые стали более востребованы в связи карантинными мероприятиями и режимом самоизоляции.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова во время онлайн-трансляции на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"У нас еще появились новые вакансии в связи со спецификой момента. То есть резко возрос спрос, например, на клининговые услуги – требуются уборщики помещений, потому что объемы этих работ возросли (из-за необходимости дезинфекции помещений – прим. ред.)", - сообщила Фролова.

Какие еще специалисты стали особенно востребованы в "коронавирусное" время, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"