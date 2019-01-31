В Карелии 1 февраля похолодает, возможен туман

О погоде на 1 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 февраля будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -12,-14 градусов, днем потеплеет до -10.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура ночью -10,-15 градусов. На западе может опуститься до -25, на юге – -7 градусов.

Днем столбик термометра задержится на показателях -7,-12. Местами до похолодает до -18 градусов.