В Карелии 11 января выпадет много снега, возможна метель

О погоде на 11 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 января будет облачно. Утром и днем выпадет снег. Ожидается метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного.

Температура ночью составит -10,-12 градусов, днем потеплеет до -3.

В Карелии также ожидается облачная погода. Местами выпадет сильный снег, метель. На проводах отложение снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, в большинстве районов с порывами до сильного.

Температура ночью -5,-10 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до 0, местами возможно повышение столбика термометра до -10 градусов.