В Карелии 12 больных COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

Находящиеся в ковид-центрах Карелии 12 пациентов подключены к ИВЛ, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным Михаила Охлопкова, в стационарах для лечения больных с коронавирусной инфекцией в настоящее время находятся 633 человека.

Из них 590 – в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии – 61 человек. В крайне тяжелом состоянии – 12 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии выявлено 333 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.