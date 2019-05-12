В Карелии 13 мая потеплеет до +21

Новости по теме
Загрузка...
О погоде в Карелии на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 мая будет переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью и утром юго-западный, днем восточных направлений слабый.
Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +17, +19.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Местами пройдет небольшой дождь.
По южным районам ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный умеренный, по южным районам ночью юго-западный, днем восточный, северо-восточный слабый.
Ночью похолодает до +4, +9, местами до +1 градуса, днем воздух прогреется до +16,+21, на севере, северо-западе до +8,+13 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.05.2019, 11:36
11.05.2019, 14:10
07.05.2019, 13:52
06.05.2019, 12:45
11.05.2019, 21:40
08.05.2019, 07:25
Аналитика
08.05.2019 15:01
Капитал
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
Чтиво
08.05.2019 12:28
Личное мнение
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
Медиа
09.05.2019 15:12
Комментарии