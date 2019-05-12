В Карелии 13 мая потеплеет до +21

О погоде в Карелии на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 мая будет переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью и утром юго-западный, днем восточных направлений слабый.

Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Местами пройдет небольшой дождь.

По южным районам ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный умеренный, по южным районам ночью юго-западный, днем восточный, северо-восточный слабый.

Ночью похолодает до +4, +9, местами до +1 градуса, днем воздух прогреется до +16,+21, на севере, северо-западе до +8,+13 градусов.