В Карелии 13 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Стали известны результаты экзамена по русскому языку, сообщил глава Минобразования и спорта Карелии.

Министр образования и спорта республики Роман Голубев сообщил, что наши выпускники, сдающие экзамены, улучшили результаты в сравнении с прошлым годом.

«Недавно стали известны результаты экзамена по русскому языку. Количество высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов) сопоставимо с результатами 2020 года и увеличилось по сравнению с 2019 годом. 13 работ оценены в 100 баллов», — пишет глава Минобразования на своей странице в соцсети.

Ранее министр рассказал о результатах экзаменов по географии, литературе и химии.