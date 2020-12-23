В Карелии 133 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии и 7 – в очень тяжелом

На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализированы 723 человека, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 24 декабря госпитализированы 723 человека, заболевших COVID-19, 597 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 133 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 24 декабря составляет 20.2 процента, что едва превышает критическую отметку.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 375 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 25327 человек. Выздоровели – 17823. Умерли 146 пациентов.