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За сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 375

Новости. Общество
09:33, 24 Декабря 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Общее число зараженных COVID-19 в Карелии на 24 декабря составило 25327 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 375 человек. Из этого числа заболевших – 328 человек, из них 62 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицированных 25327.

Выздоровели за время пандемии 17823, за сутки выписаны по выздоровлению 438 человек.

Также за прошедшие 24 часа в Карелии зарегистрировано еще две смерти больных коронавирусом. В результате общее число скончавшихся достигло 146 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4002 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1999,2 случая, по Северо-Западу – 3111,8.

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