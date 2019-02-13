В Карелии 14 февраля будет тепло, выпадет небольшой снег

О погоде на 14 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 14 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью составит -8,-10 градусов, днем потеплеет до -1.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой, местами умеренный снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-восточный слабый. Днем – южный, юго-западный порывистый.

Ночная температура составит -8,-13 градусов, местами опустится до -20. Днем будет -1,-6 градусов.