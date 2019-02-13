В Карелии 14 февраля будет тепло, выпадет небольшой снег

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О погоде на 14 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 14 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью составит -8,-10 градусов, днем потеплеет до -1.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой, местами умеренный снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью южный, юго-восточный слабый. Днем – южный, юго-западный порывистый.
Ночная температура составит -8,-13 градусов, местами опустится до -20. Днем будет -1,-6 градусов.
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